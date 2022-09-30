Несбыточные "мечты" Путина. Эксперт объяснил переброску войск РФ в Беларусь

Зачем Путин перебрасывает войска в Беларусь?

По его словам, можно допустить такой вариант, что белорусский диктатор согласился снова предоставить территорию своей страны для российских войск.

"Он (Лукашенко - ред.) делает это ради того, чтобы его армия не принимала участия в этой войне. Поскольку от подчинения белорусской армии лично Лукашенко зависит его присутствие на посту самопровозглашенного президента Беларуси", - считает Жданов.

То есть, как объясняет эксперт, не исключено, что в Беларуси могут готовить базу для приема военнослужащих РФ и будет разворачиваться какая-то группировка, но очень трудно сказать какой она будет.

"На сегодняшний день мы уже слышим о группировке на 120 000 военных на территории Беларуси", - обращает внимание Жданов.

Эксперт допускает, что Россия может попытаться осуществить повторное наступление из Беларуси в следующем году в зимнюю военную кампанию. Однако стоит посмотреть на то, как россияне "подготовятся".

"Потому что все контракты на восстановление железнодорожной инфраструктуры в Беларуси выполняет РФ и они рассчитаны на два месяца. Это значит, что они закончат все эти контракты к декабрю текущего года, а декабрь - это будет переброска войск (из РФ в Беларусь - ред.) и формирование группировки. То есть повторное наступление возможно после первого января 2023 года", - говорит Жданов.

Он считает, что даже если России и удастся сделать очередную попытку наступления из Беларуси, то он может идти по двум направлениям.

"Первый - это Волынь-Луцк-Львов, а второй - это Киев. Но дело в том, что группировка в 120 тысяч на два направления очень мало. Хотя Россия действует очень асимметрично и не логично, поэтому может они и будут пытаться что-то победное сделать" - уточняет Жданов.

Аннексия Путиным украинских территорий изменит ситуацию?

Эксперт выразил уверенность, что после оглашения Путиным аннексии оккупированных территорий особых изменений в военных действиях не последует.

"Фронт как жил своей военной жизнью, так и будет продолжать это делать. Но Российская Федерация может начать выдвигать новые политические условия, вот здесь ситуация может измениться", - считает Жданов.

По его словам, если ситуация даже изменится, то только в нашу пользу, потому что мы ведем контрнаступательные действия на отдельных направлениях.

"Мечты" Путина неосуществимы

Военный эксперт подчеркнул, если сейчас подвергается сомнению то, способен ли Путин подготовить группировку (120 тысяч военных) для повторного наступления на Киев и западную Украину - Луцк, то для Одессы и Харькова нужна группировка еще больше.

"Если бы РФ создавала группировку в 200-300 тысяч, то еще можно говорить о таких попытках. Тем более что это за группировку будет? Если она не обучена. На каком приедет вооружении, на старом? Потому что нового уже нет. Где авиация российская "Она сегодня едва летает, потому что не имеет пилотов, а завтра их вообще не останется", - отмечает Жданов.

Поэтому, по словам эксперта, есть большие сомнения в планах Путина захватить Харьков и Одессу.

"Несомненно, такие желания у него (Путина - ред.) есть, они не изменились: как хотел захватить всю территорию Украины, так у него это желание и осталось, но реализация этих "мечтаний" становится все более невозможной", - отмечает Жданов.

Что касается мобилизации в России, то, по мнению Жданова, после этого продвижение оккупантов на юге маловероятно.

"Нужно посмотреть, сколько Путин сможет собрать военных после объявления мобилизации. Поскольку в России рапортуют, что 100 тысяч уже отмобилизовали, а что дальше? Дальше еще столько же надо, потом еще. Так что посмотрим, как у россиян это будет получаться", - подытожил Жданов.