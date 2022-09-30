Резніков прокоментував ймовірність вступу Білорусі у війну: Це означало б третій ленд-ліз для України

Небезпека наступу з Білорусі зажди є, однак Україна готова відбити таке вторгнення. Кордон можна перетнути лише у конкретних місцях, які абсолютно відомі та перебувають під вогневим контролем ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар міністра оборони Олексія Резнікова для hromadske .

Очільник відомства прокоментував заяву одного з білоруських опозиціонерів про те, що Олександр Лукашенко готується вступити у війну проти України.

Резніков зазначив, що небезпека наступу з Білорусі "завжди є", оскільки українсько-білоруський кодон сягає 1200 км, і в лютому вже було вторгнення звідти російськими військами, літаками та досі продовжуються ракетні обстріли тощо.

Проте, він не розуміє, що має мотивувати білорусів, аби свідомо йти воювати з Україною та вмирати незрозуміло за що.

"Навіть якщо це будуть офіцери, які під присягою зобов'язані виконувати накази, і нібито підуть в атаку своїми підрозділами. А хто гарантує, що коли ті підрозділи перейдуть білоруський кордон, вони не підіймуть руки, не складуть зброю і не скажуть "українці, сябри вам не вороги", - вказав посадовець.

Вступ Білорусі у війну - третій ленл-ліз для України

Міністр оборони наголосив, що вступ Білорусі у війну означав би "просто включити українцям третій ленд-ліз і дати вже білоруську зброю".

"Тому, скажемо так, ризик є, але його рівень я б не перевищував. Мені більше здається, що Лукашенко шукає баланс. З одного боку, йому треба демонструвати патрону [Путіну], що ніби якось із ним. Але з іншого боку, Лукашенко розуміє, що це може бути вже остаточний його фінал", - продовжив Резніков.

ЗСУ готові відбили ще одне вторгнення з Білорусі

Глава Міноборони запевнив, що в будь-якому разі Україна готова відбити ще одне вторгнення з боку Білорусі.

"Наші Збройні сили, сектор безпеки й оборони, і прикордонники, і Нацгвардія - ми всі готові. Там (на кордоні з Білоруссю - ред.) є наші підрозділи. Ба більше, ми пройшли вже цю спробу навали. Знаємо, де, як, коли і які місця", - додав посадовець.

Резніков пояснив, що українсько-білоруський кордон "переважно дуже складний для вільної прогулянки". За його словами, є конкретні місця, де можна перетнути, але вони "абсолютно відомі" Україні й перебувають під вогневим контролем.