Newsweek написало, що F-16, ймовірно, вже в Україні. Повітряні сили заперечують

Американське видання Newsweek написало, що перші літаки F-16, ймовірно, вже прибули в Україну. Однак у Повітряних силах України цю інформацію не підтверджують.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsweek та коментар речника Повітряних сил Юрія Ігната.

Чутки про прибуття F-16 в Україну з'явилися після того, як за останній тиждень російська армія втратила чотири Су-34. Російські пропагандисти припускали, що "сушки" могли бути збиті за допомогою F-16, які Україна чекає від західних партнерів. Ба більше, росіяни вже навіть встигли заявити про нібито знищення перших літаків.

Сьогодні ж, як пише Newsweek, неназване джерело в США припустило, що Україна, ймовірно, отримала перші з обіцяних їй F-16.

Однак в коментарі РБК-Україна речник Повітряних сил Юрій Ігнат заперечив прибуття F-16 в Україну. За його словами, в Україні все ще ведеться підготовка до отримання перших бортів.

Оновлено 20:21

Пізніше Ігнат опублікував допис в соцмережі Facebook, в якому відреагував на публікацію Newsweek.

"Американське видання Newsweek опублікувало матеріал "ніочьом" із неймовірними припущеннями про перебування F-16 в Україні і навіть їх ІМОВІРНУ причетність до знищення шести російських літаків. Це неабиякий шанс для хайпу наших телеграм-каналів та різних медіа, яким плювати на власну репутацію", - написав він.

Речник Повітряних сил також додав, що перебування F-16 в Україні зараз було б недоцільним.

F-16 для України

Нагадаємо, цього року західні союзники України створили авіаційну коаліцію для передачі ЗСУ сучасних винищувачів, зокрема F-16. В рамках цієї коаліції Україна отримає не менше 61 літака від Данії та Нідерландів. Перші F-16, ймовірно, з'являться в Україні навесні 2024 року.

На початку листопада Нідерланди відправили перші п'ять винищувачів F-16 до Румунії для навчання українських пілотів, де відкрили спеціальний центр. Крім того, вчора перша група українських пілотів приступила до тренувань на F-16 у Данії.

Як заявляли раніше в Повітряних силах, Україна має грандіозні плани на винищувачі F-16, оскільки вони здатні виконувати широкий спектр завдань.

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