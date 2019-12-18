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Незалежний оператор ГТС України почне працювати з 1 січня

Новини » Економіка     18.12.2019 - 17:11
Незалежний оператор ГТС України почне працювати з 1 січня
Фото: Андрій Коболєв (РБК-Україна)

Для нового оператора встановлять тарифи і передадуть активи

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) сертифікує ТОВ "Оператор ГТС України" 26 грудня 2019 року. Про це сказав голова НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв, передає кореспондент РБК-Україна.

Як зазначив Коболєв, 26 грудня регулятор також оприлюднить тарифи на наступний рік.

За його словами, 1 січня "повинні бути підписані фізично акти, які переведуть всі активи компанії від групи "Нафтогаз" у Міністерство фінансів під МГУ".

За даними прес-служби НАК "Нафтогаз України", компанія ТОВ "Оператор ГТС України" почне роботу 1 січня 2020 року. З 7 ранку вона я візьме на себе обов'язки оператора газотранспортних систем України як незалежна, технічно і фінансово спроможня компанія.

Нагадаємо, Секретаріат Енергетичного співтовариства ЄС сертифікував ТОВ "Оператор ГТС України" в якості незалежного оператора газотранспортної системи України.

У "Нафтогазі" заявили, що процес відділення "Оператора ГТС" в процесі анбандлинга знаходиться на фінальному етапі. За даними компанії, до початку роботи нового Оператора НКРЭКУ повинен розглянути і остаточно затвердити відповідні тарифи на транспортування газу по українській ГТС.

Відзначимо, у вересні Кабінет міністрів України прийняв рішення підпорядкувати компанію "Магістральні газопроводи" Міністерству фінансів. Процедура анбандлінгу повинна бути завершена тим, що компанія "Магістральні газопроводи України" викупить компанію "Оператор ГТС", на баланс якої передадуть українську ГТС.

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