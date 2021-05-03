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Незалежні члени наглядової ради "Нафтогазу" закликали владу "зменшити шкоду від останніх кадрових рішень"

Новость на русском → Київ, Понеділок 03 травня 2021 20:31
Незалежні члени наглядової ради "Нафтогазу" закликали владу "зменшити шкоду від останніх кадрових рішень" Незалежні члени наглядової ради "Нафтогазу" заявили про конфлікт інтересів (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Уряд та президент повинні знайти спосіб зменшити шкоду від рішення про звільнення з НАК "Нафтогаз" Андрія Коболєва та наглядової ради. Шкода від такого рішення може перевищити навіть збитки компанії.

Про це йдеться у листі незалежних членів наглядової ради НАК до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, пише LB.ua.

Зокрема Клер Споттісвуд, Бруно Лескуа та Людо ван дер Хейден звертають увагу на те, що рішення по суті зірвало розміщення інвестицій та означатиме втрату міжнародних партнерів, які були готові долучитися і грошима, і досвідом.

Також члени наглядової ради розкритикували дії Вітренка в перші дні роботи.

Замість представлення плану щодо критичних для країни рішень, зокрема успішного створення річного тарифу, Вітренко почав комунікацію з медіа, а не правлінням.

Наглядова рада також нагадала уряду, що збитки викликані не роботою менеджменту, який показав нормалізований прибуток в 3,2 млрд грн, а факторами, які мав би усунути сам Кабінет міністрів, про що неодноразово нагадував і менеджмент, і правління.

Представники наглядової ради також дали зрозуміти, що призначення Вітренка "прізвище якого ніколи не розглядалося ні як потенційного керівника, ні як навіть члена правління" може зупинити процеси трансформації "Нафтогазу" в ефективну компанію світового рівня.

Нагадаємо, 28 квітня Кабінет міністрів звільнив Андрія Коболєва з посади голови правління НАК "Нафтогаз України". Замість нього призначено Юрія Вітренка, який тривалий час працював у "Нафтогазі" разом з Коболєвим, проте у 2020 році був звільнений.

Останнім часом Юрій Вітренко обіймав посаду в.о. міністра енергетики. Верховна рада 29 квітня призначила міністром енергетики Германа Галущенка. За призначення проголосували 305 нардепів.

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