Независимость в цифрах. Как изменилась экономика Украины за 30 лет

Украина подошла к 30-летию Независимости с неоднозначными экономическими итогами. Если в абсолютных цифрах производства и доли в мировой экономике страна точно потеряла, то с благосостоянием граждан ситуация скорее обратная.

Оздоровление структуры экономики привело к тому, что украинцы получили доступ к товарам и услугам, а главное – новые возможности, о которых в советских условиях не было и речи.

C чем Украина пришла к 1991 году

Государственная служба статистики (Госстат) дает отрывочные сведения за 1991 год. Тем не менее, данные международных финансовых организаций, прежде всего Всемирного банка (ВБ) и Международного валютного фонда (МВФ), позволяют сравнить экономику Украины сейчас и 30 лет назад.

По данным ВБ, валовый внутренний продукт Украины в 1991 году достиг 188,5 млрд долларов (в постоянных ценах 2010 года). Через 30 лет это только 130 млрд долларов. К 2020 году доля Украины в мировом ВВП сократилась в три раза с 0,49% до 0,16%.

Это связано с тем, что экономика Украины сокращалась, в то время как мир стремительно рос. Среднегодовые темпы увеличения мирового ВВП за последние 30 лет составили 3,3%, в то время как наш падал на 1,1% в год. В итоге размер мировой экономики вырос более чем в два раза, а Украина потеряла около трети ВВП.

Однако к 1991 году наша страна подошла с экономикой, которая не соответствовала современным вызовам.

"Украина получила в наследство в значительной мере искривленную структуру производства, в которой преобладали энергоресурсы и неэффективная промышленность", – объяснил РБК-Украина директор экономических и социальных программ Центра Разумкова Василий Юрчишин.

В качестве примера он привел горно-металлургический комплекс, который был эффективен только в тех условиях сбыта, которые предъявлялись в пределах СССР.

Уровень жизни

Данные Всемирного банка говорят, что украинцы в среднем живут примерно так же, как и 30 лет назад. Если в 1991 году ВВП на душу населения составлял 3624 долларов (в ценах 2010 года), то в 2020 году уже 3116 долларов – то есть 86% от уровня 30 лет назад. Данные по паритету покупательной способности дают схожие результаты: 14 397 долларов (в ценах 2017 года) в 1991 году и 12 377 долларов в 2020 году (снова 86%).

Вместе, с тем, интегральный показатель ВВП не всегда отражает реальный уровень жизни в стране. В частности, это зависит от структуры экономики. К примеру, доля конечного потребления домашних хозяйств в ВВП выросла с 54,0% в 1991 году до 74,3% в 2020 году.

По сути состоялся переход от командной и милитаризованной экономики в СССР к рыночной, ориентированной на потребности людей. При том же уровне выпуска на одного человека это значительно изменило качество жизни, уточнил изданию руководитель Центра макроэкономического моделирования KSE Юрий Шоломицкий.

"Доля оборонного комплекса в промышленности составляла от 50 до 70% в разные годы Союза, а его выпуск включался в ВВП. В современной экономике Украины он заместился потребительскими товарами, прежде всего услугами. То есть вместо ракет и снарядов мы получили больше еды, потребительских товаров и услуг", – сказал он.

Как отметил экономист, благосостояние граждан изменилось лишь по той причине, что фактически изменился доступ и качество товаров и услуг. "Знаменитые талоны на получение товаров и сравнительно такой же уровень ВВП на душу населения говорят о совершенно другой экономике", – добавил Шоломицкий.

Похожего мнения придерживается Богдан Прохоров, экономист Центра экономической стратегии. По его словам, очевидно, что средний уровень жизни в начале 90-х несопоставим с нынешним, поскольку ключевым является вопрос: что можно купить на определенную зарплату.

"И если можно было сравнить страны между собой по состоянию на 1991 год, то сравнивать покупательную способность тогда и сейчас не совсем корректно – потому что изменился набор товаров и услуг, которые покупают люди. Также есть такой аспект как наличие доступа к товару – его сложно измерить, но очевидно, что сейчас не нужно месяцами или годами ждать в очереди, чтобы купить автомобиль или мебель", – добавил эксперт.

Кроме того, статистика в начале 1990-х годов опиралась на плановую структуру экономики с регулируемыми ценами. Так что она вполне может быть недостоверна и даже искажена. "Все показатели рассчитывались на основе установленных государством цен, рыночных цен, близких к справедливым, в СССР не существовало", – уточнил Прохоров.

Самая бедная страна Европы

Цифры МВФ за 2020 год свидетельствуют, что Украина остается беднейшей страной Европы. ВВП на душу населения в среднем по миру достиг 11 058 долларов, в Украине это только 33% – 3 653 долларов. По сравнению со странами ЕС (34 047 долларов) разница почти в десять раз. Украина отстает не только от Польши (15 654 долларов), но и от Молдовы (4 366 долларов).

Прохоров из Центра экономической стратегии напомнил о том, что стартовые позиции Украины и стран "советского блока" были приблизительно одинаковы.

"Если считать в долларах США по текущему курсу, в 1991 году ВВП на душу населения по паритету покупательной способности несколько превышал средний уровень для стран Центральной Европы – но с того времени в Польше, Венгрии, Чехии ВВП на душу населения вырос в 3,5-6 раз", – констатировал он.

По данным Всемирного банка, одной из главных причин отставания стала низкая производительность труда. Среднестатистический рабочий в Германии за 17 дней производит столько же, сколько его коллега в Украине за один год. Чтобы достичь уровня благосостояния Западной Европы при нынешнем росте экономики Украине нужно сто лет. В банке советуют наращивать объем инвестиций в основной капитал – средства производства и технологии.

Украина была достаточно бедной страной по мировым меркам и в 1991 году. Ее ВВП на душу населения (3 625 долларов в ценах 2010 года) составлял примерно 50% от среднего по миру (7 168 долларов). В 2020 году это меньше трети – 3 116 долларов от 10 566 долларов.

Тем не менее, по оценке Шоломницкого из Киевской школы экономики, Украина могла занимать первые строчки в абсолютных цифрах.

"Еще в 80-х годах ВВП Советского Союза был вторым в мире. Соответственно, считая, что экономика Украины была второй после экономики России в составе Союза, предполагаем, что по важности наша находилась в первой десятке. Сейчас мы ориентировочно между 55 и 60 местом в рейтинге ВВП в текущих ценах", – отметил экономист.

Доходы и зарплата

Одним из показателей уровня жизни может служить и средняя зарплата, которая в Украинской СССР в 1990 году достигла 244 рублей. Но в 1991 году произошел скачек инфляции (по оценке Госстата цены выросли примерно в три раза), зарплата поднялась до 480 рублей – на тот момент всего 16 долларов.

Затем в 1992 году ввели карбованцы и зарплата в пересчете поднялась до 31 доллара в 1993 году и 45 долларов по состоянию на 1994 год. В целом из-за резких скачков курса и разницы цен оценить уровень зарплат в этот период достаточно сложно. Постоянные данные Госстат дает с 1996 года, когда официальной валютой стала гривна и средняя зарплата составила 126 гривен (69 долларов).

Средняя зарплата в Украине достигла 400 долларов летом 2008 года, однако после начала кризиса резко снизилась. Второй раз зарплата поднялась до 400 долларов в середине 2013 года, после чего упала в два раза. В третий раз зарплата выросла до 400 долларов в июне 2019 года.

А вот в июле 2021 года средняя зарплата впервые в истории поднялась выше 500 долларов. Тем не менее, такой уровень пока еще значительно ниже, чем в соседней Польше (около 1500 долларов).

Население Украины сокращается, в мире – растет

Сокращение населения остается одной из главных тем, которые обсуждаются в связи с независимостью страны. Украинцев стало на 10 млн в меньше: с 1991 по 2020 год население сократилось с 51,9 до 41,9 млн человек. Причем Госстат по-прежнему учитывает население оккупированного Россией Донбасса (но не Крыма). Прогнозы неутешительны, МВФ ожидает, что через пять лет население сократится еще на 1 млн человек.

В то же время мировое население выросло за последние 30 лет на 44% – с 5,368 млрд до 7,753 млрд человек.

Качественной характеристикой уровня страны является ожидаемая продолжительность жизни, которая за годы независимости почти не изменилась. По данным Всемирного банка, если в 1991 году она была 69,3 лет, то в 2019 выросла до 71,8 лет. Как и раньше, средний срок жизни мужчин на 10 лет меньше, чем у женщин – 77 против 66,9 лет (в 1991 году это соотношение было 64,6 против 72,2 лет).

Однако в мире в целом продолжительность жизни выросла с 65,6 до 72,7 лет. В развитых странах Западной Европы этот показатель превышает 80 лет.

Кроме того, предварительные данные Госстата свидетельствуют, что в 2020 году ожидаемая продолжительность жизни украинцев сократилась примерно на полгода. Это может быть связано с эпидемией COVID-19. Такие же тенденции наблюдаются в развитых странах мира, в том числе в США.

Статистические данные говорят, что соотношение городского и сельского населения за 30 лет также практически не изменилось. В 1991 году в городах проживало 35,1 млн украинцев (67,5% от общей численности в 51,9 млн), в селах – 16,9 млн (32,5%). В 2020 году в городах жило 29,1 млн человек (69,5% от общей численности в 41,9 млн), в селах – 12,8 млн (30,5%).

Оценка украинцами своего уровня жизни

Уровень благосостояния в современной и Украине и во времена СССР неоднозначно оценивается и самими гражданами. По данным последнего опроса Социологической группы "Рейтинг", половина (43%) считают, что он был выше 30 лет назад, столько же (43%) – что сейчас. Свобода слова (77%) и условия для самореализации (64%) – сферы которые, по мнению опрошенных, лучше развиты в современной Украине, по сравнению с советским периодом.

По оценке уровня медицины и образования современная Украина пока "уступает" советскому прошлому. При этом 61% опрошенных не жалеют о распаде Советского Союза. Это максимальный уровень с 2010 года. Продолжают ностальгировать 32% респондентов.

Изменение структуры и возможности для роста

За годы независимости доля услуг в ВВП Украины выросла с 28,9% до 55,6% в 2020 году. Доля промышленности (в том числе строительства) в ВВП Украины в 1991 году составляла 54,5%, в 2020 году она снизилась до 20,9%. Доля сельского хозяйства в экономике Украины за годы независимости сократилась в 2,5 раза – с 24,6% до 9,3% от ВВП.

Расходы на сектор государственного управления в 2020 году (19,3% от ВВП) остались на уровне 1991 года (17,4%). Это содержание чиновников, полиции, армии, здравоохранение, образование, культура, соцпомощь и тому подобное. Доля экспорта и импорта товаров и услуг в 1991 году составляла 26,1%. В 1990-х она начала резко расти и достигла в 2000 году 62,4%. К 2020 году она опустилась до 39%.

Экономисты советуют сосредоточиться на конкретных преимуществах, которые дают возможности для роста. Юрчишин из Центра Разумкова отметил, что сейчас решающее значение имеет занятие выгодных конкурентных ниш. Для Украина, к примеру, это может быть производство продуктов питания, особенно органических.

"Если страна способна найти нишу, где она может предложить миру или соседним странам те товары, в которых она имеет относительные, или даже абсолютные преимущества, это должно приветствоваться и поддерживаться", – объяснил эксперт.

Юрчишин также обратил внимание на одну из бурно развивающихся сфер экономики Украины – ИТ-сектор. По его словам, если в 2000 году его доля составляла всего 2,8% в ВВП Украины, то в 2020 году это было 5,2% – то есть рост почти в два раза.

Перспективы

МВФ оценивает потенциальный рост экономики Украины примерно в 3,5-4% в год. Теоретически это дает шанс достичь уровня стран Центрально-Восточной Европы в ближайшие десятилетия. К примеру, во Всемирном банке в 2019 году говорили, что это может произойти через 50 лет.

На практике же Украина проходит каждый кризис тяжелее соседей, а восстанавливается медленнее. В итоге страна все больше отстает не только от развитых стран Западной Европы, но и от восточно-европейских соседей. Об опережающих темпах роста в 2019 году заявляло правительство, но уже в конце того же года экономика резко затормозила, в 2020 году упала на 4%, а в 2021 году продолжает находиться в рецессии.

Юрчишин из Центра Разумкова считает, что если Украина в ближайшие 3-5 лет будет расти на 3-3,5%, то это будет достаточно приличный показатель.

"Это будет свидетельствовать, что мы создаем базис стойкости устойчивого развития. Потому что с 2007 года у нас каждые 3-4 года происходит кризис или предкризисное состояние. Несколько лет пусть невысокой, но спокойной динамики – это позитив", – констатировал он.