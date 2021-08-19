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Продолжительность жизни украинцев сократилась за 2020 год более чем на полгода

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Украина, Четверг 19 августа 2021 16:44
Продолжительность жизни украинцев сократилась за 2020 год более чем на полгода Фото: продолжительность жизни украинцев сократилась за год (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Средняя ожидаемая продолжительность жизни при рождении в Украине в 2020 году составила 71,35 лет. Для мужчин она составляет 66,39 лет, для женщин - 76,22 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики (Госстат).

Таким образом, продолжительность жизни сократилась по сравнению с 2019 годом, когда она составляла 72,01 лет, в т.ч. для мужчин - 66,92 лет, для женщин - 76,98 лет.

По данным статистического ведомства, за последние 30 лет ожидаемая продолжительность жизни украинцев выросла. В 1990 году она составила 70,42 лет (65,60 - для мужчин и 74,82 - для женщин).

Напомним, по данным Государственной службы статистики за 2020 год в Украине умерло 616 835 человек. Это на 35 721 смерть больше, чем за январь-декабрь 2019 года, когда умерло 581 114 человек.

Отметим, после вспышки пандемии COVID-19 в прошлом году ожидаемая продолжительность жизни при рождении упала в подавляющем большинстве государств-членов ЕС, в отношении которых имеются данные за 2020 год.

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Государственная служба статистики
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