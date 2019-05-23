Всемирный банк оценил перспективы Украины достичь уровня Польши и Германии

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Украина остается одной из беднейших стран региона, и перспективы неутешительные

При нынешних темпах экономического роста Украине понадобится 50 лет, чтобы достичь уровня сегодняшней Польши по ВВП на душу населения, и 100 лет - Германии. Об этом говорится в специальном докладе Всемирного банка "Использование потенциала экономического роста Украины".

Как отмечается в докладе, Украина остается одной из беднейших стран региона, то есть находится на уровне Молдовы, Армении и Грузии. ВВП Украины на душу населения по паритету покупательной способности примерно втрое ниже, чем в Польше, несмотря на аналогичный уровень доходов в 1990 году.

Если темпы роста производительности в Украине и темпы поступления инвестиций останутся на низком уровне, что наблюдается в последние годы, то в среднесрочной перспективе темпы роста экономики могут замедлиться до нуля, поскольку рост производительности будет нивелирован сокращением вклада от рабочей силы из-за демографических трендов. Повышение производительности до 3% в год, а инвестиций - до 30% от ВВП должно помочь усилить рост экономики до 4% в год в долгосрочной перспективе. Учитывая сокращение общего количества населения, это будет означать рост ВВП на душу населения примерно на уровне 4,5% в год, говорится в документе ВБ.

Однако уровень инвестиций в Украине и общая производительность факторов производства, то есть эффективность использования рабочей силы, капитала и земли между секторами и предприятиями, остаются низкими.

"Среднестатистический рабочий в Германии за 17 дней производит столько же, сколько среднестатистический рабочий в Украине за один год. Чтобы достичь уровня благосостояния Германии при нынешнем росте экономики Украине нужно сто лет", - отмечают во Всемирном банке.

Большие различия в низком уровне выпуска продукции на одного рабочего в сравнении с развитыми странами обусловлены как отставанием Украины в эффективности производства, так и меньшим количеством основного капитала. В течение последнего десятилетия Украина достигла определенного прогресса в преодолении разрыва в эффективности, но страна остается ограниченной в количестве основного капитала из-за недостатка инвестиций, включая прямые иностранные инвестиции. Уровень капитала на одного работника в Украине на том же уровне, что и в конце 1990-х годов, напоминают эксперты ВБ.

Украина остается также и аутсайдером с точки зрения уровня капитальных инвестиций, что сдерживает потенциал экономического роста, говорится в докладе.

Напомним, средний валовой региональный продукт в Украине в 2017 году в расчете на одного человека составляет 70,2 тыс грн. Самый большой ВВП на одного человека зафиксирован в Киеве (238,6 тыс. грн), что в 3,4 раза больше, чем в целом по стране (70,2 тыс. грн).

Отметим, реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины в 2018 году вырос на 3,3% в сравнении с 2017 годом. В 2017 году рост был на уровне 2,5%. В Нацбанке прогнозируют, что в 2019 году, рост реального ВВП замедлится до 2,5%.