Власти Каталонии заявили о неизбежности независимости региона

Региональный лидер Каталонии Ким Торра заявил, что во время переговоров с правительством Испании планирует согласовать дату проведения референдума о независимости Каталонии. Об этом сообщает Reuters.

По его словам, на данный момент проведения референдума о независимости региона является необратимым.

"Мы будем независимы. Путь к независимости для Каталонии абсолютно необратим", - заявил Торра.

Напомним, в четверг, 6 февраля, правительства Испании и Каталонии договорились начать официальные переговоры относительно затянувшегося политического кризиса в стране. По словам премьер-министра Испании, переговоры между Мадридом и Каталонией должны начаться до конца февраля.

В октябре 2019 года Торра выступал с заявлениями в необходимости проведения нового референдума за независимость Каталонии в течение следующих двух лет. В регионе планируют провести новый референдум до 2021 года.

Также РБК-Украина писало, что в январе избирательный совет Испании отстранил главу регионального правительства Каталонии Кима Торру из состава регионального парламента, что несет за собой потерю президентской должности.