Глава Каталонии выступил за новый референдум о независимости

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В Каталонии планируют провести новый референдум до 2021 года

Глава регионального правительства Каталонии Ким Торра заявил о необходимости проведения нового референдума за независимость региона в течение следующих двух лет. Об этом сообщает Reuters.

По словам Торры, приговоры, вынесенные 14 октября, не помешают провести новый референдум. Он призвал к разработке конституции для Каталонии весной 2020 года, которая может открыть путь для голосования до истечения срока полномочий регионального парламента в декабре 2021 года.

"Если все партии и группы сделают это возможным, мы должны быть в состоянии завершить этот законодательный срок путем подтверждения независимости. Мы еще вернемся к урне для голосования по вопросу самоопределения", - сообщил Торра.

Напомним, в 2017 году в Каталонии была предпринята попытка организации референдума о независимости региона. В понедельник, 14 октября, Верховный суд Испании приговорил 12 лидеров каталонских сепаратистов к 9-13 годам заключения. После этого в регионе начались акции протестов, которые переросли в беспорядки. Во время столкновений демонстранты обстреляли вертолет и бросали в полицию "коктейли Молотова".

В результате столкновений испанская полиция задержала 20 человек. Сообщалось, что в ходе протестов пострадали как минимум 53 человека.