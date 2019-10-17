ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Глава Каталонии выступил за новый референдум о независимости

Новости » В мире    17.10.2019 - 15:34
Глава Каталонии выступил за новый референдум о независимости
Иллюстративное фото (wikipedia.orgLohen11)

В Каталонии планируют провести новый референдум до 2021 года

Глава регионального правительства Каталонии Ким Торра заявил о необходимости проведения нового референдума за независимость региона в течение следующих двух лет. Об этом сообщает Reuters.

По словам Торры, приговоры, вынесенные 14 октября, не помешают провести новый референдум. Он призвал к разработке конституции для Каталонии весной 2020 года, которая может открыть путь для голосования до истечения срока полномочий регионального парламента в декабре 2021 года.

"Если все партии и группы сделают это возможным, мы должны быть в состоянии завершить этот законодательный срок путем подтверждения независимости. Мы еще вернемся к урне для голосования по вопросу самоопределения", - сообщил Торра.

Напомним, в 2017 году в Каталонии была предпринята попытка организации референдума о независимости региона. В понедельник, 14 октября, Верховный суд Испании приговорил 12 лидеров каталонских сепаратистов к 9-13 годам заключения. После этого в регионе начались акции протестов, которые переросли в беспорядки. Во время столкновений демонстранты обстреляли вертолет и бросали в полицию "коктейли Молотова".

В результате столкновений испанская полиция задержала 20 человек. Сообщалось, что в ходе протестов пострадали как минимум 53 человека.

Испания направляет в Каталонию 4 группы спецназовцев Во время протестов в Каталонии пострадало более 70 человек
Новости Украины Каталонияреферендум
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь