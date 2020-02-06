Испанское правительство договорилось начать переговоры с Каталонией

Фото: Педро Санчес (wikipedia.org)

Официальные переговоры между Мадридом и Каталонией должны начаться до конца февраля

Правительства Испании и Каталонии договорились начать официальные переговоры относительно затянувшегося политического кризиса в стране. Об этом заявил премьер-министр Испании Педро Санчес сообщает AP.

Соответствующее заявление Санчес сделал после встречи с лидером каталонских сепаратистов Кимом Торрой 6 февраля. При этом во время встречи стороны не смогли достигнуть серьезных прорывов, хотя и договорились начать официальные переговоры до конца февраля.

"Я предлагаю, чтобы мы начинали с начала. Чтобы возобновить диалог в том месте, где наши пути разошлись... Я пришел сюда, чтобы поговорить. Я ценю тон и готовность президента Торры. Это была важная беседа двух руководителей", - заявил Санчес

Перед заседанием Торра заявил, что будет требовать от Мадрида разрешить проведение законного референдума об отделении Каталонии.

Напомним, в начале января избирательный совет Испании отстранил главу регионального правительства Каталонии Кима Торру из состава регионального парламента, что несет за собой потерю президентской должности.

Ранее Торра выступал с заявлениями в необходимости проведения нового референдума за независимость Каталонии в течение следующих двух лет. В регионе планируют провести новый референдум до 2021 года.