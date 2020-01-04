Президента Каталонии отстранили от должности

Фото: Ким Торра (flickr.com)

Ранее суд запретил Торре занимать государственные должности за отказ убрать сепаратистскую символику из общественных зданий

Избирательный совет Испании отстранил главу регионального правительства Каталонии Кима Торру из состава регионального парламента, что несет за собой потерю президентской должности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Соответствующее решение было принято избирательным советом Испании 3 января. Уставом автономии Каталония определяет, что глава правительства региона должен быть одновременно и законодателем в региональных собраниях.

Ранее в декабре Высший суд Каталонии запретил Торре занимать государственные должности в течение 18 месяцев за отказ удалить сепаратистскую символику из общественных зданий во время избирательной кампании.

Напомним, в конце октября глава регионального правительства Каталонии Ким Торра заявил о необходимости проведения нового референдума за независимость региона в течение следующих двух лет. В Каталонии планируют провести новый референдум до 2021 года.

Ранее РБК-Украина писало, что суд в Брюсселе приостановил процедуру экстрадиции бывшего главы автономного правительства Каталонии Карлеса Пучдемона в Испанию. Экстрадиция Пучдемона приостановлена до тех пор, пока европарламент не лишит его депутатского мандата.