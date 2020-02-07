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Влада Каталонії заявила про неминучість незалежності регіону

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Торра заявив про неминучість незалежності для Каталонії

Регіональний лідер Каталонії Кім Торра заявив, що під час переговорів з урядом Іспанії планує узгодити дату проведення референдуму про незалежність Каталонії. Про це повідомляє Reuters.

За його словами, на даний момент проведення референдуму про незалежність регіону є незворотнім.

"Ми будемо незалежні. Шлях до незалежності для Каталонії абсолютно незворотний", - заявив Торра.

Нагадаємо, у четвер, 6 лютого, уряди Іспанії та Каталонії домовилися розпочати офіційні переговори щодо тривалої політичної кризи в країні. За словами прем'єр-міністра Іспанії, переговори між Мадридом і Каталонією повинні початися до кінця лютого.

У жовтні 2019 року Торра виступав із заявами в необхідності проведення нового референдуму за незалежність Каталонії протягом наступних двох років. У регіоні планують провести новий референдум до 2021 року.

Також РБК-Україна писало, що в січні виборчий рада Іспанії усунув голову регіонального уряду Каталонії Кіма Торру зі складу регіонального парламенту, що несе за собою втрату президентської посади.

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