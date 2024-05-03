Незалежно від статусу. Омбудсмен закликав РФ повернути всіх дітей до України

Під час візиту уповноваженого до Катару обговорювалися питання повернення так званих статусних дітей: сиріт та позбавлених батьківського піклування.

"Юридично між біологічними батьками та офіційними усиновлювачами чи піклувальниками немає різниці. Тому РФ зобов'язана повертати дітей незалежно від їх статусу", - зазначив омбудсмен.

Лубінець нагадав, що Україна веде переговори та процес повернення українських дітей за допомогою Катару.

"Наголошую, що Україна веде переговори з Катаром і в мене була зустріч із делегацією Катару", - заявив омбудсмен.

У ситуації з поверненням українських дітей, за словами уповноваженого, йдеться не просто про возз'єднання із сім'єю, а також про скоєння міжнародного злочину.

"Йдеться про скоєння міжнародного злочину... За це росіяни мають понести відповідальність", - сказав Лубінець.