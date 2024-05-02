Україна повернула з тимчасово окупованої Херсонської області підлітка з родиною

Україна повернула з тимчасово окупованої частини Херсонської області підлітка з його родиною.

Про це заявив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Telegram.

"Про них турбуються лікарі та психологи, які допомагають оговтатися від пережитого та адаптуватися на новому місці", - додав він.

"Волонтери допомогли евакуюватися із тимчасового окупованої громади Херсонщини 16-річному юнаку та його родині", - повідомив він.

Депортація дітей

З початку війни, російські терористи примусово вивозять дітей на територію Білорусі, тимчасово окупований Крим або Росію. Це стало приводом для видачі ордера на арешт диктатору Володимиру Путіну Міжнародним кримінальним судом (МКС).

Як нещодавно повідомляв уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець, Катар допоміг Україні повернути додому 4 групи дітей. В найближчому майбутньому також планується повернення ще однієї групи.

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