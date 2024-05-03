Вне зависимости от статуса. Омбудсмен призвал РФ вернуть всех детей в Украину

Во время визита уполномоченного в Катар обсуждались вопросы возвращения так называемых статусных детей: сирот и лишенных родительской опеки.

"Юридически между биологическими родителями и официальными усыновителями или попечителями нет разницы. Поэтому РФ обязана возвращать детей независимо от их статуса", - отметил омбудсмен.

Лубинец напомнил, что Украина ведет переговоры и процесс возвращения украинских детей с помощью Катара.

"Подчеркиваю, что Украина ведет переговоры с Катаром и у меня была встреча с делегацией Катара", - заявил омбудсмен.

В ситуации с возвращением украинских детей, по словам уполномоченного, речь идет не просто о воссоединении с семьей, а также о совершении международного преступления.

"Речь идет о совершении международного преступления... За это россияне должны понести ответственность", - сказал Лубинец.