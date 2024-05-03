RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Вне зависимости от статуса. Омбудсмен призвал РФ вернуть всех детей в Украину

Фото: уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец (facebook.com)
Автор: Владислав Прийменко

Омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что России необходимо вернуть Украине депортированных детей вне зависимости от их статуса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

Во время визита уполномоченного в Катар обсуждались вопросы возвращения так называемых статусных детей: сирот и лишенных родительской опеки.

"Юридически между биологическими родителями и официальными усыновителями или попечителями нет разницы. Поэтому РФ обязана возвращать детей независимо от их статуса", - отметил омбудсмен.

Лубинец напомнил, что Украина ведет переговоры и процесс возвращения украинских детей с помощью Катара.

"Подчеркиваю, что Украина ведет переговоры с Катаром и у меня была встреча с делегацией Катара", - заявил омбудсмен.

В ситуации с возвращением украинских детей, по словам уполномоченного, речь идет не просто о воссоединении с семьей, а также о совершении международного преступления.

"Речь идет о совершении международного преступления... За это россияне должны понести ответственность", - сказал Лубинец.

 

Возвращение украинских детей

Ранее мы писали, что Украина вернула из оккупированной части Херсонской области 16-летнего юношу с его семьей.

Днем ранее Украина вернула из захваченной части Херсонской области еще троих детей.

К слову, Украина передала Катару список с именами почти 600 детей, которых незаконно вывезли в РФ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дети