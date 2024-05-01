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Україна повернула з окупації ще трьох дітей

Середа 01 травня 2024 13:45
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Україна повернула з окупації ще трьох дітей Фото: Україна повернула з окупації ще трьох дітей (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Україна повернула з окупації ще трьох дітей: дівчинку та двох хлопчиків. Наразі вони перебувають у безпеці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Херсонської обласної військової (ОВА) адміністрації Олександра Прокудіна.

Серед дітей:

  • 11-річна дівчинка, яка залишилась без нагляду дорослих, через що вона ризикувала опинитись в окупаційному сиротинці.
  • 9-ти та 13-річні хлопчики за якими доглядав старший повнолітній брат. Останній ризикував потрапити до окупаційних військ.

"Зараз всі діти у безпеці. З ними працюють медики та психологи", - додає Прокудін.

Голова ОВА додав, що від початку 2024 року, із тимчасово окупованих територій Херсонської області вдалось повернути 66 дітей.

Депортація дітей

Від початку повномасштабної війни, російські терористи примусово вивозять дітей на територію Білорусі, тимчасово окупований Крим або ж Росію. Це також стало приводом для видачі ордера на арешт диктатора Володимиру Путіну з боку Міжнародного кримінального суду (МКС).

Як нещодавно розповідав уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець, Катар допоміг Україні повернути додому 4 групи дітей. Зокрема вже незабаром вдасться повернути ще одну групу.

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