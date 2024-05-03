Незалежно від статусу. Омбудсмен закликав РФ повернути всіх дітей до України
Омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що Росії необхідно повернути Україні депортованих дітей незалежно від їхнього статусу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.
Під час візиту уповноваженого до Катару обговорювалися питання повернення так званих статусних дітей: сиріт та позбавлених батьківського піклування.
"Юридично між біологічними батьками та офіційними усиновлювачами чи піклувальниками немає різниці. Тому РФ зобов'язана повертати дітей незалежно від їх статусу", - зазначив омбудсмен.
Лубінець нагадав, що Україна веде переговори та процес повернення українських дітей за допомогою Катару.
"Наголошую, що Україна веде переговори з Катаром і в мене була зустріч із делегацією Катару", - заявив омбудсмен.
У ситуації з поверненням українських дітей, за словами уповноваженого, йдеться не просто про возз'єднання із сім'єю, а також про скоєння міжнародного злочину.
"Йдеться про скоєння міжнародного злочину... За це росіяни мають понести відповідальність", - сказав Лубінець.
Повернення українських дітей
Раніше ми писали, що Україна повернула з окупованої частини Херсонської області 16-річного юнака із його родиною.
На день раніше Україна повернула із захопленої частини Херсонської області ще трьох дітей.
До речі, Україна передала Катару список із іменами майже 600 дітей, яких незаконно вивезли до РФ.
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