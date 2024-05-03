Вне зависимости от статуса. Омбудсмен призвал РФ вернуть всех детей в Украину
Омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что России необходимо вернуть Украине депортированных детей вне зависимости от их статуса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.
Во время визита уполномоченного в Катар обсуждались вопросы возвращения так называемых статусных детей: сирот и лишенных родительской опеки.
"Юридически между биологическими родителями и официальными усыновителями или попечителями нет разницы. Поэтому РФ обязана возвращать детей независимо от их статуса", - отметил омбудсмен.
Лубинец напомнил, что Украина ведет переговоры и процесс возвращения украинских детей с помощью Катара.
"Подчеркиваю, что Украина ведет переговоры с Катаром и у меня была встреча с делегацией Катара", - заявил омбудсмен.
В ситуации с возвращением украинских детей, по словам уполномоченного, речь идет не просто о воссоединении с семьей, а также о совершении международного преступления.
"Речь идет о совершении международного преступления... За это россияне должны понести ответственность", - сказал Лубинец.
Возвращение украинских детей
Ранее мы писали, что Украина вернула из оккупированной части Херсонской области 16-летнего юношу с его семьей.
Днем ранее Украина вернула из захваченной части Херсонской области еще троих детей.
К слову, Украина передала Катару список с именами почти 600 детей, которых незаконно вывезли в РФ.
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