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Вне зависимости от статуса. Омбудсмен призвал РФ вернуть всех детей в Украину

Пятница 03 мая 2024 05:24
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Вне зависимости от статуса. Омбудсмен призвал РФ вернуть всех детей в Украину Фото: уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец (facebook.com)
Автор: Владислав Прийменко

Омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что России необходимо вернуть Украине депортированных детей вне зависимости от их статуса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

Во время визита уполномоченного в Катар обсуждались вопросы возвращения так называемых статусных детей: сирот и лишенных родительской опеки.

"Юридически между биологическими родителями и официальными усыновителями или попечителями нет разницы. Поэтому РФ обязана возвращать детей независимо от их статуса", - отметил омбудсмен.

Лубинец напомнил, что Украина ведет переговоры и процесс возвращения украинских детей с помощью Катара.

"Подчеркиваю, что Украина ведет переговоры с Катаром и у меня была встреча с делегацией Катара", - заявил омбудсмен.

В ситуации с возвращением украинских детей, по словам уполномоченного, речь идет не просто о воссоединении с семьей, а также о совершении международного преступления.

"Речь идет о совершении международного преступления... За это россияне должны понести ответственность", - сказал Лубинец.

Возвращение украинских детей

Ранее мы писали, что Украина вернула из оккупированной части Херсонской области 16-летнего юношу с его семьей.

Днем ранее Украина вернула из захваченной части Херсонской области еще троих детей.

К слову, Украина передала Катару список с именами почти 600 детей, которых незаконно вывезли в РФ.

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