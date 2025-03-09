Незалежно від моєї позиції: Маск пообіцяв не відключати Україну від Starlink

"Щоб бути гранично ясним, то хоч би як я не був не згоден із політикою щодо України, Starlink ніколи не відключить свої термінали", - написав мільярдер.

За словами Маска, він просто заявляє, що без Starlink українські лінії зв'язку впадуть, оскільки росіяни можуть глушити всі інші комунікації.

"Ми ніколи не зробили б нічого подібного і не скористаємося цим, як козирем", - резюмував він.