Независимо от моей позиции: Маск пообещал не отключать Украину от Starlink

"Чтобы быть предельно ясным, то как бы я ни был не согласен с политикой в отношении Украины, Starlink никогда не отключит свои терминалы", - написал миллиардер.

По словам Маска, он просто заявляет, что без Starlink украинские линии связи рухнут, поскольку россияне могут глушить все остальные коммуникации.

"Мы никогда не сделали бы ничего подобного и не воспользуемся этим, как козырем", - резюмировал он.