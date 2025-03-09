Независимо от моей позиции: Маск пообещал не отключать Украину от Starlink

Илон Маск заявил, что никогда не отключит терминалы Starlink для Украины. Такова его позиция несмотря на то, как бы он был не согласен с политикой Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий Маска в его соцсети Х.
"Чтобы быть предельно ясным, то как бы я ни был не согласен с политикой в отношении Украины, Starlink никогда не отключит свои терминалы", - написал миллиардер.
По словам Маска, он просто заявляет, что без Starlink украинские линии связи рухнут, поскольку россияне могут глушить все остальные коммуникации.
"Мы никогда не сделали бы ничего подобного и не воспользуемся этим, как козырем", - резюмировал он.
Напомним, сегодня миллиардер Илон Маск написал пост, в котором заявил, что Starlink - это костяк украинской армии. И в случае, если бы он отключил услугу, тогда украинский фронт рухнул бы.
Позже на твит отреагировал глава МИД Польши Радослав Сикорский, заявив, что если это случится, тогда польское государство разорвет контракт с Маском. Он также отметил, что именно Польша платит за Starlink для Украины.
В свою очередь госсекретарь США Марко Рубио заявил, что никто не угрожал отключать Starlink для Украины. Отвечая Сикороскому, он призвал сказать спасибо, та как без Starlink Украина проиграла, а войска РФ были бы на границе с Польшей.
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