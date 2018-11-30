В оккупированном Крыму заявили, что украинских моряков перевели в СИЗО Москвы

Фото: захваченные РФ украинские корабли (ФСБ)

По ходатайству следователя мера пресечения может быть изменена

Незаконно задержаных РФ украинских моряков перевели в Москву. Об этом заявила "уполномоченный по правам человека" в Крыму Людмила Лубина, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на росСМИ.

По ее словам, в текущем статусе украинские моряки могут быть переведены только в следственный изолятор. Однако по ходатайству следователя мера пресечения может быть изменена, отметила она.

"Всех моряков украинских перевели в Москву. Ни одного моряка в СИЗО Симферополя не осталось", - сказала Лубина.

Отметим, ранее замглавы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз сообщал, что украинских моряков, захваченных в результате нападения России на украинские корабли в Керченском проливе, вывозят из СИЗО в оккупированном Симферополе.

Ранее украинский омбудсмен Людмила Денисова обратилась к российскому омбудсмену Татьяне Москальковой с требованием сообщить о местонахождении украинских военнопленных.

Как писало РБК-Украина, 29 ноября 2018 крымскотатарский активист Нариман Джелял, со ссылкой на адвокатов захваченных в Черном море и арестованных в Симферополе украинских военных, заявил, что моряков вывозят из Крыма, предположительно в Москву. Также эту информацию подтвердили "​Крым.Реалии" адвокаты Джемиль Темишев, Эмине Авамилева, и Айдер Азаматов.