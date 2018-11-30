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МИД передал в Гаагу документы по захвату украинских кораблей

Новости » Политика    30.11.2018 - 10:10
МИД передал в Гаагу документы по захвату украинских кораблей
Фото: Павел Климкин (president.gov.ua)

Украина обвиняет РФ в нарушении международного права

Министерство иностранных дел Украины направило в Международный арбитраж в Гааге документы по захвату кораблей в Керченском проливе. Об этом на совещании у президента заявил глава МИД Павел Климкин, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Климкина, МИД уже направил в Международный арбитраж в Гааге документ с информацией об "ухудшении спора с учетом последних событий". Он также отметил, что с захватом украинских кораблей Россия нарушила фундаментальные основы международного права, протаранив один из кораблей и обстреляв моряков.  

"Во-вторых, Россия осуществила узурпацию наших суверенных прав в отношении свободы навигации в соответствии с Конвенцией по морскому праву. Причем я хочу подчеркнуть, что речь идет именно о свободе навигации", - подчеркнул Климкин.

Министр также отметил, что все моряки в соответствии с международным гуманитарным правом являются военнопленными. Он добавил, что Украина уже сформировала международно-правовую позицию и получила поддержку этой позиции со стороны международных партнеров.

Напомним, ранее президент Петр Порошенко предложил ужесточить требования к регистрации россиян в регионах, в которых объявлено военное положение.

Кроме того, сегодня стало известно о запрете на въезд для мужчин с российским гражданством. Ограничения касаются мужчин в возрасте от 16 до 60 лет.

 

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