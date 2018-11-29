В Меджлисе не подтвердили этапирование из Крыма арестованных украинских моряков

Фото: Денис Гриценко (twitter.com/tass_agency)

Информацию об этапировании моряков в Москву также не подтвердил адвокат капитана катера "Бердянск"

Захваченные Федеральной службой безопасноти (ФСБ) России украинские моряки, арестованные на два месяца, пока находятся на территории аннексированного Крыма. Об этом сообщил сообщил заместитель Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз, информирует РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии".

Чийгоз сказал, что информацию о месте пребывания украинских военных моряков ему сообщили собственные надежные источники.

"Украинские моряки находятся в СИЗО Симферополя", - сказал Чийгоз.

Кроме того, российский адвокат Николай Полозов, который намерен защищать капитана второго ранга малого бронированного артиллерийского катера "Бердянск"​ Дениса Гриценко, сказал, что пока не может подтвердить информацию о возможном вывозе украинских моряков из Крыма. Данные уточняются. Официальных подтверждений со стороны российских властей этой информации в настоящее время также нет.

Напмоним, 29 ноября 2018 крымскотатарский активист Нариман Джелял, со ссылкой на адвокатов захваченных в Черном море и арестованных в Симферополе украинских военных, заявил, что моряков вывозят из Крыма, предположительно вМоскву. Также эту информацию подтвердили "​Крым.Реалии" адвокаты Джемиль Темишев, Эмине Авамилева, и Айдер Азаматов.