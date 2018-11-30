В окупованому Криму заявили, що українських моряків перевели в СІЗО Москви

Фото: захоплені РФ українські кораблі (ФСБ)

За клопотанням слідчого запобіжний захід може бути змінений

Незаконно затриманих РФ українських моряків перевели до Москви. Про це заявила "уповноважений з прав людини" в Криму Людмила Лубіна, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на росЗМІ.

За її словами, в поточному статусі українські моряки можуть бути переведені тільки в слідчий ізолятор. Проте за клопотанням слідчого запобіжний захід може бути змінений, зазначила вона.

"Всіх українських моряків перевели до Москви. Жодного моряка в СІЗО Сімферополя не залишилося", - сказала Лубіна.

Відзначимо, раніше заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз повідомляв, що українських моряків, захоплених в результаті нападу Росії на українські кораблі в Керченській протоці, вивозять з СІЗО в окупованому Сімферополі.

Раніше український омбудсмен Людмила Денисова звернулася до російського омбудсмена Тетяні Москалькової з вимогою повідомити про місце перебування українських військовополонених.

Як повідомляло РБК-Україна, 29 листопада 2018 кримськотатарський активіст Наріман Джелял, з посиланням на адвокатів захоплених у Чорному морі і заарештованих у Сімферополі українських військових, заявив, що моряків вивозять з Криму, імовірно в Москву. Також цю інформацію підтвердили "Крим.Реалії" адвокати Джеміль Темишев, Еміне Авамілєва, і Айдер Азаматов.