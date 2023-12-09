Незаконно та нікчемно. МЗС прокоментувало плани Росії провести вибори президента в окупації

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ України.

"Проведення російських виборів на українських територіях грубо порушує Конституцію та законодавство України, норми та принципи міжнародного права, зокрема Статут ООН. Такий виборчий процес, які і решта подібних пропагандистських заходів у минулому, буде незаконним та нікчемним", - пише пресслужба.

МЗС наголошує на тому, що включення голосів, які були отримані на тимчасово окупованих територіях поставить під сумнів легітимність всього результату виборів президента Росії.

Зокрема міністерство закликало:

міжнародну спільноту рішуче засудити намір країни-терориста провести вибори на тимчасово окупованих територіях;

накласти санкції на причетних до організації й проведення виборів;

іноземні держави не надсилати власних громадян в якості спостерігачів на псевдовибори. Для тих хто братиме участь - передбачена кримінальна відповідальність.

"Будь-які вибори в Росії не мають нічого спільного із демократією. Вони слугують лише інструментом утримання російського режиму при владі", - пише МЗС.

Вибори президента в Росії

Вчора, 8 грудня, російський диктатор Володимир Путін заявив про намір вп'яте переобиратися в президенти, давши обіцянку спікеру так званого "парламенту "ДНР". Як писало раніше Reuters, повторна "перемога" в виборах дозволить диктатору залишатись при владі щонайменше до 2030 року.

Прессекретар голови Кремля Дмитро Пєсков вже заявляв, що диктатора переоберуть на наступний термін з результатом понад 90% голосів.

Згідно з рішенням російської ЦВК, вибори президента в Росії вперше триватимуть три дні - з 15 по 17 березня.