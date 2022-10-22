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"Незаконні і односторонні". У Китаї відреагували на санкції проти Ірану за постачання дронів РФ

Фото: прес-секретар МЗС Китаю Ван Веньбін (facebook com spoxwangwenbin)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Китаї засудили санкції, які ввели проти Ірану країни Євросоюзу та Велика Британія за постачання до Росії дронів-камікадзе, які використовуються для атак на Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-секретаря Міністерства закордонних справ Китаю Ван Веньбіна.

"Китай виступає проти незаконних односторонніх санкцій, запроваджених без мандату Ради Безпеки ООН і підґрунтя міжнародного права. За нинішніх обставин ми закликаємо до спокою та стриманості всі зацікавлені сторони", - сказав він.

Веньбін зазначив, що Китай заохочує та підтримує всі дипломатичні зусилля, які сприяють мирному врегулюванню "кризи в Україні", а також зусилля щодо спільної роботи в напрямку деескалації.

Нагадаємо, 20 жовтня ЄС ввів санкції проти трьох фізичних та однієї юридичної особи в Ірані за передачу іранських безпілотників армії РФ та використання їх у війні проти України. Британія також запровадила санкції проти Ірану.

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