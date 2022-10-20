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Британія ввела санкції проти Ірану за постачання дронів для РФ

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Лондон, Четвер 20 жовтня 2022 20:56
Британія ввела санкції проти Ірану за постачання дронів для РФ Фото: міністр закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі (No10 Downing Street)
Автор: Олександр Мороз

Великобританія запровадила нові санкції проти Ірану за постачання до Росії дронів-камікадзе, які використовуються для атак на Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення британського уряду.

У заяві йдеться про те, що Росія використовує дрони для нападу як на цивільні цілі, так і на об'єкти критичної інфраструктури з наміром відключити українське населення від електрики, опалення та води. А Іран у свою чергу наживається на розпалюванні війни та порушує резолюцію Радбезу ООН, яка контролює передачу цієї зброї.

"Ці боягузливі удари безпілотників - акт розпачу. Дозволяючи такі удари, ці люди та компанія-виробник завдали народу України невимовних страждань. Ми подбаємо про те, щоб вони понесли відповідальність за свої дії", - заявив міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі.

У списку британських санкцій є:

  • генерал-майор Мохаммад Хоссейн Багері - голова голова Генерального штабу збройних сил Ірану, який курирував постачання дронів-камікадзе Росії;
  • бригадний генерал Сейєд Ходжатолла Курейші - ключовий переговорник в угоді про поставки БПЛА;
  • бригадний генерал Саїд Агаджані - голова Корпусу вартових ісламської революції (КВІР), представники якого перебувають на окупованих територіях України;
  • Shahed Aviation Industries - виробник безпілотників Shahed, які застосовуються Росією.

Нагадаємо, раніше Європейський Союз запровадив санкції проти Ірану за передачу дронів російській армії.

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Великобританія Іран дрони
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