Британія ввела санкції проти Ірану за постачання дронів для РФ
Великобританія запровадила нові санкції проти Ірану за постачання до Росії дронів-камікадзе, які використовуються для атак на Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення британського уряду.
У заяві йдеться про те, що Росія використовує дрони для нападу як на цивільні цілі, так і на об'єкти критичної інфраструктури з наміром відключити українське населення від електрики, опалення та води. А Іран у свою чергу наживається на розпалюванні війни та порушує резолюцію Радбезу ООН, яка контролює передачу цієї зброї.
"Ці боягузливі удари безпілотників - акт розпачу. Дозволяючи такі удари, ці люди та компанія-виробник завдали народу України невимовних страждань. Ми подбаємо про те, щоб вони понесли відповідальність за свої дії", - заявив міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі.
У списку британських санкцій є:
- генерал-майор Мохаммад Хоссейн Багері - голова голова Генерального штабу збройних сил Ірану, який курирував постачання дронів-камікадзе Росії;
- бригадний генерал Сейєд Ходжатолла Курейші - ключовий переговорник в угоді про поставки БПЛА;
- бригадний генерал Саїд Агаджані - голова Корпусу вартових ісламської революції (КВІР), представники якого перебувають на окупованих територіях України;
- Shahed Aviation Industries - виробник безпілотників Shahed, які застосовуються Росією.
Нагадаємо, раніше Європейський Союз запровадив санкції проти Ірану за передачу дронів російській армії.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.