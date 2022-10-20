Британія ввела санкції проти Ірану за постачання дронів для РФ

Великобританія запровадила нові санкції проти Ірану за постачання до Росії дронів-камікадзе, які використовуються для атак на Україну.

У заяві йдеться про те, що Росія використовує дрони для нападу як на цивільні цілі, так і на об'єкти критичної інфраструктури з наміром відключити українське населення від електрики, опалення та води. А Іран у свою чергу наживається на розпалюванні війни та порушує резолюцію Радбезу ООН, яка контролює передачу цієї зброї.

"Ці боягузливі удари безпілотників - акт розпачу. Дозволяючи такі удари, ці люди та компанія-виробник завдали народу України невимовних страждань. Ми подбаємо про те, щоб вони понесли відповідальність за свої дії", - заявив міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі.

У списку британських санкцій є: