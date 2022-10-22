"Незаконные и односторонние". В Китае отреагировали на санкции против Ирана за поставку дронов РФ

"Китай выступает против незаконных односторонних санкций, введенных без мандата Совета Безопасности ООН и основ международного права. В нынешних обстоятельствах мы призываем к спокойствию и воздержанию все заинтересованные стороны", - сказал он.

Вэньбин отметил, что Китай поощряет и поддерживает все дипломатические усилия, способствующие мирному урегулированию "кризиса в Украине", а также усилия по совместной работе в направлении деэскалации.

Напомним, 20 октября ЕС ввел санкции против трех физических и одного юридического лица в Иране за передачу иранских беспилотников армии РФ и использование их в войне против Украины. Британия также ввела санкции против Ирана.

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