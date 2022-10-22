ua ru
Сб, 22 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Незаконні і односторонні". У Китаї відреагували на санкції проти Ірану за постачання дронів РФ

Новость на русском →
Субота 22 жовтня 2022 11:27
"Незаконні і односторонні". У Китаї відреагували на санкції проти Ірану за постачання дронів РФ Фото: прес-секретар МЗС Китаю Ван Веньбін (facebook com spoxwangwenbin)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Китаї засудили санкції, які ввели проти Ірану країни Євросоюзу та Велика Британія за постачання до Росії дронів-камікадзе, які використовуються для атак на Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-секретаря Міністерства закордонних справ Китаю Ван Веньбіна.

"Китай виступає проти незаконних односторонніх санкцій, запроваджених без мандату Ради Безпеки ООН і підґрунтя міжнародного права. За нинішніх обставин ми закликаємо до спокою та стриманості всі зацікавлені сторони", - сказав він.

Веньбін зазначив, що Китай заохочує та підтримує всі дипломатичні зусилля, які сприяють мирному врегулюванню "кризи в Україні", а також зусилля щодо спільної роботи в напрямку деескалації.

Нагадаємо, 20 жовтня ЄС ввів санкції проти трьох фізичних та однієї юридичної особи в Ірані за передачу іранських безпілотників армії РФ та використання їх у війні проти України. Британія також запровадила санкції проти Ірану.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Китай Іран
NEWS
Окупанти знову б'ють по Україні, є "прильоти": що відомо наразі
Окупанти знову б'ють по Україні, є "прильоти": що відомо наразі
DAILY
Андрій "Дюк" Понар: Війна затягнеться надовго, але росіяни так і залишаться в ізоляції
Юлія Акимовакоресподент Андрій "Дюк" Понар: Війна затягнеться надовго, але росіяни так і залишаться в ізоляції