ua ru
Сб, 22 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Незаконные и односторонние". В Китае отреагировали на санкции против Ирана за поставку дронов РФ

Новина українською →
Суббота 22 октября 2022 11:27
"Незаконные и односторонние". В Китае отреагировали на санкции против Ирана за поставку дронов РФ Фото: пресс-секретарь МИД Китая Ван Вэньбин (facebook com spoxwangwenbin)
Автор: Елизавета Драбкина

В Китае осудили санкции, которые ввели против Ирана страны Евросоюза и Великобритания за поставки в Россию дронов-камикадзе, которые используются для атак на Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбина.

"Китай выступает против незаконных односторонних санкций, введенных без мандата Совета Безопасности ООН и основ международного права. В нынешних обстоятельствах мы призываем к спокойствию и воздержанию все заинтересованные стороны", - сказал он.

Вэньбин отметил, что Китай поощряет и поддерживает все дипломатические усилия, способствующие мирному урегулированию "кризиса в Украине", а также усилия по совместной работе в направлении деэскалации.

Напомним, 20 октября ЕС ввел санкции против трех физических и одного юридического лица в Иране за передачу иранских беспилотников армии РФ и использование их в войне против Украины. Британия также ввела санкции против Ирана.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Китай Иран
NEWS
Оккупанты снова бьют по Украине, есть "прилеты": что известно сейчас
Оккупанты снова бьют по Украине, есть "прилеты": что известно сейчас
DAILY
Андрей "Дюк" Понар: Война затянется надолго, но россияне так и останутся в изоляции
Юлия Акимовакорреспондент Андрей "Дюк" Понар: Война затянется надолго, но россияне так и останутся в изоляции