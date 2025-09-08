ua en ru
Вскоре по Газе будет мирная сделка, - Трамп

Понедельник 08 сентября 2025 05:18
Вскоре по Газе будет мирная сделка, - Трамп Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Президент США Дональд Трамп заявил, что по его мнению, уже очень скоро будет достигнута сделка по Газе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Я собирался вернуться и увидеться с вами в самолете, но возникли некоторые обстоятельства, связанные с ХАМАС... мы работает над решением, которое, возможно, окажется очень хорошим", - сказал Трамп журналистам.

Когда президента США попросили рассказать подробности, он пообещал детали в ближайшее время.

"Вы услышите об этом очень скоро. Мы пытается положить этому конец и вернуть заложников", - сказал он, добавив, что "у нас состоялись очень содержательные переговоры".

Трамп выразил уверенность, что оставшиеся израильские заложники, которые удерживаются в Секторе Газа, а также тела погибших - будут освобождены и возвращены.

"Возможно, их будет меньше 20, потому что некоторые, знаете ли, имеют тенденцию умирать, верно? Они имеют тенденцию умирать, даже если они молодые, в основном они умирают... у нас, скажем, 20 человек, и у нас около 38 тел", - заявил Трамп.

Что предшествовало

В воскресенье CNN сообщило, что США выдвинули новые принципы прекращения огня на Ближнем Востоке, которые призывают к немедленному освобождению заложников и началу переговоров о всеобъемлющем прекращении войны.

По словам двух израильских чиновников, эти принципы были доведены до сведения ХАМАС. Кроме того, Трамп в соцсетях написал, что выдвинул группировке "последнее предупреждение".

Позже ХАМАС подтвердил, что через посредников получил от администрации США "некоторые идеи", направленные на достижение сделки с Израилем об остановке огня в Секторе Газа и освобождении заложников. Также движение заявило, что готово сесть за стол переговоров.

