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Незабаром ми зможемо тепло вітати Фінляндію і Швецію в НАТО, - Столтенберг

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Швеція, Неділя 08 січня 2023 23:06
Незабаром ми зможемо тепло вітати Фінляндію і Швецію в НАТО, - Столтенберг Фото: генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг (РБК-Україна, Віталій Носач)
Автор: Тетяна Зарембо

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг очікує вступу Фінляндії і Швеції в Альянс у 2023 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт НАТО.

Про це він заявив на конференції з безпеки у шведському місті Селені, що відбулася сьогодні, 8 січня. За словами Столтенберга, у дедалі небезпечнішому світі дуже важливо, щоб Швеція і Фінляндія стали членами НАТО.

"Незабаром ми зможемо тепло привітати Швецію та Фінляндію в Альянсі", - заявив він на конференції.

Крім того, очільник Північноатлантичного союзу закликав посилити підтримку України та попередив, що недооцінка Росії може мати серйозні наслідки для безпеки в північному регіоні.

Сьогодні РБК-Україна повідомляло, що водночас у Швеції впевнені: Туреччина схвалить її заявку на вступ до Північноатлантичного альянсу. Проте Стокгольм звертає увагу, що не може виконати всі умови, які висунула Анкара.

Нагадаємо, що Швеція та Фінляндія мають намір приєднатися до НАТО, але для цього потрібне схвалення всіх членів, і Туреччина висунула свої умови. Так, Анкара відмовилася ратифікувати заявки на членство країн, доки її вимоги щодо екстрадиції членів "Робітничої партії Курдистану" не будуть виконані.

Ми також писали, що Фінляндія заявила, що після вступу до НАТО вона не має наміру розміщувати у себе ядерне озброєння.

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен запевнив, що Фінляндія та Швеція вже готові до вступу до НАТО. Після цього генсек НАТО Єнс Столтенберг сказав, що він "цілком впевнений", що ратифікацію заявок Швеції та Фінляндії на вступ до Альянсу буде завершено у 2023 році.

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НАТО Єнс Столтенберг
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