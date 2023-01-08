В скором времени мы сможем тепло приветствовать Финляндию и Швецию в НАТО, - Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ожидает вступления Финляндии и Швеции в Североатлантический союз в 2023 году.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт НАТО.
Об этом он заявил на состоявшейся 8 января конференции по безопасности в шведском городе Селене. По словам Столтенберга, во все более опасном мире очень важно, чтобы Швеция и Финляндия стали членами НАТО.
"В скором времени мы сможем тепло поздравить Швецию и Финляндию в Альянсе", - заявил он на конференции.
Кроме того, глава Североатлантического союза призвал усилить поддержку Украины и предупредил, что недооценка России может иметь серьезные последствия для безопасности в северном регионе.
Сегодня РБК-Украина сообщало, что в Швеции уверены: Турция одобрит ее заявку на вступление в Североатлантический альянс. Тем не менее, Стокгольм обращает внимание, что не может выполнить все условия, которые выдвинула Анкара.
Напомним, что Швеция и Финляндия намерены присоединиться к НАТО, но для этого необходимо одобрение всех членов, и Турция выдвинула свои условия. Так, Анкара отказалась ратифицировать заявки на членство стран, пока ее требования по экстрадиции членов "Рабочей партии Курдистана" не будут выполнены.
Мы также писали, что Финляндия заявила, что после вступления в НАТО она не намерена размещать у себя ядерное вооружение.
Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен заверил, что Финляндия и Швеция уже готовы к вступлению в НАТО. После этого генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что он "совершенно уверен", что ратификация заявок Швеции и Финляндии на вступление в Альянс будет завершена в 2023 году.
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