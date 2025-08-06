ua en ru
Ср, 06 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Дональд Трамп Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Незабаром має відбутися нова розмова між Зеленським і Трампом, - джерело

Середа 06 серпня 2025 17:47
UA EN RU
Незабаром має відбутися нова розмова між Зеленським і Трампом, - джерело Архівне фото: президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп незабаром проведуть телефонну розмову.

Про це РБК-Україна повідомило поінформоване джерело.

За інформацією джерела, розмова Зеленського та Трампа відбудеться за підсумками сьогоднішнього візиту спецпосланника США Стіва Віткоффа до Москви.

Візит Віткоффа до Москви

Нагадаємо, сьогодні, 6 серпня, у Москві відбулася зустріч спецпредставника президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа з російським диктатором Володимиром Путіним.

Переговори тривали близько трьох годин. Віткофф прибув до Росії вранці того ж дня. В аеропорту Внуково-2 його зустрів спецпредставник РФ з питань інвестицій Кирило Дмитрієв.

Під час зустрічі спецпредставника США і російського диктатора відбувся обмін сигналами щодо війни в Україні.

Зазначимо, що візит Віткоффа до Москви став п’ятим за рахунком з моменту повернення Дональда Трампа в Білий дім.

Детальніше про візит Віткоффа до Москви та що цьому передувало - у матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Дональд Трамп Мирні переговори Війна в Україні
Новини
Зустріч Віткоффа та Путіна: відомі перші деталі
Зустріч Віткоффа та Путіна: відомі перші деталі
Аналітика
Після України - Балтія? Чи готовий Путін до війни із Заходом і як відповість НАТО
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Після України - Балтія? Чи готовий Путін до війни із Заходом і як відповість НАТО