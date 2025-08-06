Вскоре должен состояться новый разговор между Зеленским и Трампом, - источник

Об этом РБК-Украина сообщил информированный источник.

По информации источника, разговор Зеленского и Трампа состоится по итогам сегодняшнего визита спецпосланника США Стива Уиткоффа в Москву.

Визит Уиткоффа в Москву

Напомним, сегодня, 6 августа, в Москве состоялась встреча спецпредставителя президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа с российским диктатором Владимиром Путиным.

Переговоры продолжались около трех часов. Уиткофф прибыл в Россию утром того же дня. В аэропорту Внуково-2 его встретил спецпредставитель РФ по вопросам инвестиций Кирилл Дмитриев.

Во время встречи спецпредставителя США и российского диктатора состоялся обмен сигналами относительно войны в Украине.

Отметим, что визит Уиткоффа в Москву стал пятым по счету с момента возвращения Дональда Трампа в Белый дом.

Подробнее о визите Уиткоффа в Москву и что этому предшествовало - в материале РБК-Украина.