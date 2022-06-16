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Быть нейтральным - значит быть с Москвой. Боррель призвал членов ООН помочь Украине

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Нью-Йорк, Четверг 16 июня 2022 20:34
Быть нейтральным - значит быть с Москвой. Боррель призвал членов ООН помочь Украине Фото: Жозеп Боррель, глава дипломатии ЕС (РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призивает членов ООН помочь Украине защитить свой народ, территориальную целостность и демократию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу дипломатии ЕС в обращении к Совету Безопасности ООН.

"Перед лицом агрессии никто не может оставаться нейтральным. Быть нейтральным в данном случае означает быть на стороне агрессора. Никто не может жить в безопасности в мире, где незаконное применение силы считается нормальным или терпимым", - сказал он.

Боррель сказал, что ЕС полностью мобилизован, чтобы удержать Украину на плаву экономически и в военном отношении защитить ее народ, территориальную целостность и демократию. Он призывает всех членов ООН помочь Украине, сделав то же самое.

Продовольственный кризис

Глава дипломатии отметил, что Россия блокирует как минимум 20 миллионов тонн украинского зерна, которое не может попасть на мировые рынки. Это усугубляет ранее существовавший продовольственный кризис.

По оценкам Всемирной продовольственной программы, число людей, страдающих от отсутствия продовольственной безопасности, удвоилось со 135 миллионов до пандемии до 276 миллионов в начале 2022 года. По оценкам ВПП, из-за войны это число вырастет до 323 миллионов.

"Я призываю всех вас помочь положить конец войне, восстановить суверенитет Украины и обеспечить сдерживание глобальных последствий, особенно растущего продовольственного кризиса", - добавил Боррель.

Напомним, в США заявили, что Украине поступает вооружение с рекордной скоростью.

Как сообщалось ранее, западные союзники страны по итогам встречи в формате "Рамштайн-3" объявили о поставках новых вооружений для Украины.

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