Быть нейтральным - значит быть с Москвой. Боррель призвал членов ООН помочь Украине

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу дипломатии ЕС в обращении к Совету Безопасности ООН.

"Перед лицом агрессии никто не может оставаться нейтральным. Быть нейтральным в данном случае означает быть на стороне агрессора. Никто не может жить в безопасности в мире, где незаконное применение силы считается нормальным или терпимым", - сказал он.

Боррель сказал, что ЕС полностью мобилизован, чтобы удержать Украину на плаву экономически и в военном отношении защитить ее народ, территориальную целостность и демократию. Он призывает всех членов ООН помочь Украине, сделав то же самое.

Продовольственный кризис

Глава дипломатии отметил, что Россия блокирует как минимум 20 миллионов тонн украинского зерна, которое не может попасть на мировые рынки. Это усугубляет ранее существовавший продовольственный кризис.

По оценкам Всемирной продовольственной программы, число людей, страдающих от отсутствия продовольственной безопасности, удвоилось со 135 миллионов до пандемии до 276 миллионов в начале 2022 года. По оценкам ВПП, из-за войны это число вырастет до 323 миллионов.

"Я призываю всех вас помочь положить конец войне, восстановить суверенитет Украины и обеспечить сдерживание глобальных последствий, особенно растущего продовольственного кризиса", - добавил Боррель.