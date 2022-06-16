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В США заявили о рекордной скорости поставок оружия в Украину

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Четверг 16 июня 2022 19:38
В США заявили о рекордной скорости поставок оружия в Украину Фото: Джон Кирби, координатор Совета нацбезопасности по стратегическим коммуникациям США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

США продолжают оказывать военную помощь Украине. Поставки оружия проводятся в рекордных темпах.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN, об этом заявил координатор Совета нацбезопасности по стратегическим коммуникациям США Джон Кирби.

"Мы работаем над этим (над поставками оружия - ред.) очень и очень усердно. Помощь поступает с рекордной скоростью, а США ведут постоянные переговоры с Украиной", - подчеркнул Кирби.

Он также добавил, что военную помощь Украине будут предоставлять до того момента, "пока Россия не прекратит боевые действия".

"Мы будем продолжать помогать Вооруженным силам Украины защищаться и вернуть территории, особенно на востоке и юге", - добавил Кирби.

Напомним, ранее стало известно, что США выделяют новый пакет военной помощи Украине в размере 1 млрд долларов. Американский президент Джо Байден лично рассказал об этом украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.

Также мы писали, что Канада объявила о предоставлении Украине нового пакета военной помощи.

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