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Бути нейтральним - значить бути з Москвою. Боррель закликав членів ООН допомогти Україні

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Нью-Йорк, Четвер 16 червня 2022 20:34
Бути нейтральним - значить бути з Москвою. Боррель закликав членів ООН допомогти Україні Фото: Жозеп Боррель, глава дипломатії ЄС (РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель закликає членів ООН допомогти Україні захистити свій народ, територіальну цілісність і демократію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу дипломатії ЄС в звернення до Ради Безпеки ООН.

"Перед обличчям агресії ніхто не може залишатися нейтральним. Бути нейтральним в даному випадку означає бути на боці агресора. Ніхто не може жити в безпеці в світі, де незаконне застосування сили вважається нормальним або терпимим", - сказав він.

Боррель сказав, що ЄС повністю мобілізований, щоб утримати Україну на плаву економічно і у військовому відношенні захистити її народ, територіальну цілісність і демократію. Він закликає всіх членів ООН допомогти Україні, зробивши те ж саме.

Продовольча криза

Глава дипломатії зазначив, що Росія блокує як мінімум 20 мільйонів тонн українського зерна, яке не може потрапити на світові ринки. Це посилює існуючу продовольчу кризу.

За оцінками Всесвітньої продовольчої програми, кількість людей, які страждають від відсутності продовольчої безпеки, подвоїлася з 135 мільйонів до пандемії до 276 мільйонів на початку 2022 року. За оцінками ВПП, через війну це число зросте до 323 мільйонів.

"Я закликаю всіх вас допомогти покласти край війні, відновити суверенітет України і забезпечити стримування глобальних наслідків, особливо зростаючої продовольчої кризи", - додав Боррель.

Нагадаємо, в США заявили, що Україні надходить озброєння з рекордною швидкістю.

Як повідомлялося раніше, західні союзники країни за підсумками зустрічі у форматі "Рамштайн-3" оголосили про постачання нових озброєнь для України.

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