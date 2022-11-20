Нейтральна Австрія вирішила збільшити фінансування армії через війну в Україні

Збільшення армійського бюджету до 3,32 млрд євро дозволить Бундесгеру, тобто збройним силам Австрії, спрямувати більше інвестицій в облаштування казарм, екіпірування військовослужбовців, повітряну та наземну мобільність, покращення танкового парку та протиповітряної оборони.

"Після вторгнення Російської Федерації в Україну військова оборона країни знову опинилася в центрі уваги і стала необхідною, як ніколи раніше", - зауважила федеральний міністр оборони Австрії Клаудіа Таннер.

Крім того, Національна рада Австрії також ухвалила окремий закон про фінансування національної оборони, який передбачає цільові кошти на оборонний бюджет розміром 16 млрд євро на наступні чотири роки.

"Зі значним збільшенням оборонного бюджету - 16 млрд на наступні чотири роки - та ухваленням закону про фінансування національної оборони ми вперше створили правову основу, яка забезпечує фінансування оборонного бюджету з допомогою федерального рамкового закону про фінансування, і це протягом наступних десяти років", - повідомила міністр оборони.

При цьому Таннер зазначила, що збільшення соціального забезпечення більше не буде протиставлятися військовій безпеці.

"Оснащення армії сучасною технікою – не самоціль, а захист кожного", - констатувала міністр.

З боку "Зелених" депутат Девід Штегмюллер додав, що 1 млрд євро також буде інвестовано у стійкість та енергетичну незалежність армії.