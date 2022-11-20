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Нейтральная Австрия решила увеличить финансирование армии из-за войны в Украине

Фото: министр обороны Австрии Клаудия Таннер (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Правительство нейтральной Австрии увеличило расходы на армию на 2023 год почти на 650 млн евро, или 22,3%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на австрийское издание ОЕ24.

Увеличение армейского бюджета до 3,32 млрд евро позволит Бундесгеру, то есть вооруженным силам Австрии, направить больше инвестиций в обустройство казарм, экипировку военнослужащих, воздушную и наземную мобильность, улучшение танкового парка и противовоздушной обороны.

"После вторжения Российской Федерации в Украину военная оборона страны снова оказалась в центре внимания и стала необходимой, как никогда раньше", - отметила федеральный министр обороны Австрии Клаудиа Таннер.

Кроме того, Национальный совет Австрии также принял отдельный закон о финансировании национальной обороны, предусматривающий целевые средства в оборонный бюджет в размере 16 млрд евро на следующие четыре года.

"Со значительным увеличением оборонного бюджета - 16 млрд на следующие четыре года - и принятием закона о финансировании национальной обороны мы впервые создали правовую основу, обеспечивающую финансирование оборонного бюджета с помощью федерального рамочного закона о финансировании, и это в течение следующих десяти лет", - сообщила министр обороны.

При этом Таннер отметила, что увеличение социального обеспечения больше не будет противопоставляться военной безопасности.

"Оснащение армии современной техникой - не самоцель, а защита каждого", - констатировала министр.

Со стороны "Зеленых" депутат Дэвид Штегмюллер добавил, что 1 млрд евро также будут инвестированы в устойчивость и энергетическую независимость армии.

Недавно министр финансов Австрии Магнус Бруннер сообщил, что Австрия направит дополнительные 10 млн евро для поддержки Украины.

Кроме того, нейтральная Австрия выразила заинтересованность принять участие в инициативе Sky Shield ("Небесный щит"), предложенной европейскими союзниками по НАТО с целью создания совместной системы противовоздушной и противоракетной обороны.

Ранее Австрия заявила, что решение о передаче замороженных российских активов для помощи Украине должно быть принято в судебном порядке.

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