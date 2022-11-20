Нейтральная Австрия решила увеличить финансирование армии из-за войны в Украине

Увеличение армейского бюджета до 3,32 млрд евро позволит Бундесгеру, то есть вооруженным силам Австрии, направить больше инвестиций в обустройство казарм, экипировку военнослужащих, воздушную и наземную мобильность, улучшение танкового парка и противовоздушной обороны.

"После вторжения Российской Федерации в Украину военная оборона страны снова оказалась в центре внимания и стала необходимой, как никогда раньше", - отметила федеральный министр обороны Австрии Клаудиа Таннер.

Кроме того, Национальный совет Австрии также принял отдельный закон о финансировании национальной обороны, предусматривающий целевые средства в оборонный бюджет в размере 16 млрд евро на следующие четыре года.

"Со значительным увеличением оборонного бюджета - 16 млрд на следующие четыре года - и принятием закона о финансировании национальной обороны мы впервые создали правовую основу, обеспечивающую финансирование оборонного бюджета с помощью федерального рамочного закона о финансировании, и это в течение следующих десяти лет", - сообщила министр обороны.

При этом Таннер отметила, что увеличение социального обеспечения больше не будет противопоставляться военной безопасности.

"Оснащение армии современной техникой - не самоцель, а защита каждого", - констатировала министр.

Со стороны "Зеленых" депутат Дэвид Штегмюллер добавил, что 1 млрд евро также будут инвестированы в устойчивость и энергетическую независимость армии.