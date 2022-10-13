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Протиракетний щит для Європи: 15 країн вже висловили бажання приєднатися до проєкту

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Четвер 13 жовтня 2022 13:10
Протиракетний щит для Європи: 15 країн вже висловили бажання приєднатися до проєкту Фото: 15 країн висловили бажання приєднатися до проєкту протиракетного щита для Європи (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Щонайменше 15 країн підписали лист про наміри приєднатися до проєкту зі створення європейського протиракетного щита, який має посилити повітряний захист більшої частини континенту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Підтримали задум переважно члени НАТО, зокрема Велика Британія та Нідерланди.

"Система матиме кілька рівнів для перехоплення різних типів ракет з різних висот", - зазначили журналісти агентства.

Згідно з проєктом, країни-підписанти мають на меті спільне придбання засобів ППО, які захищають територію союзників від ракет.

Серед варіантів розглядають ізраїльську систему Arrow 3, американські Patriot і німецькі установки IRIS-T.

Нагадаємо, 12 жовтня міністр оборони Олексій Резніков підтвердив отримання Україною німецьких систем ППО IRIS-T і анонсував поставку NASAMS.

Своєю чергою керівник Офісу президента Андрій Єрмак вказав, що ми починаємо більш щільно закривати небо від російських ракет, "чекаємо на NASAMS і створимо власний небесний щит".

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