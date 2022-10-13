Протиракетний щит для Європи: 15 країн вже висловили бажання приєднатися до проєкту
Щонайменше 15 країн підписали лист про наміри приєднатися до проєкту зі створення європейського протиракетного щита, який має посилити повітряний захист більшої частини континенту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Підтримали задум переважно члени НАТО, зокрема Велика Британія та Нідерланди.
"Система матиме кілька рівнів для перехоплення різних типів ракет з різних висот", - зазначили журналісти агентства.
Згідно з проєктом, країни-підписанти мають на меті спільне придбання засобів ППО, які захищають територію союзників від ракет.
Серед варіантів розглядають ізраїльську систему Arrow 3, американські Patriot і німецькі установки IRIS-T.
Нагадаємо, 12 жовтня міністр оборони Олексій Резніков підтвердив отримання Україною німецьких систем ППО IRIS-T і анонсував поставку NASAMS.
Своєю чергою керівник Офісу президента Андрій Єрмак вказав, що ми починаємо більш щільно закривати небо від російських ракет, "чекаємо на NASAMS і створимо власний небесний щит".
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