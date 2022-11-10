ua ru
Чт, 10 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Австрія пообіцяла надіслати додаткові кошти на підтримку України

Новость на русском →
Четвер 10 листопада 2022 07:41
Австрія пообіцяла надіслати додаткові кошти на підтримку України Фото: Австрія пообіцяла надіслати додаткові кошти на підтримку України (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Австрія направить додаткові 10 млн євро для підтримки України.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на OE24 , про це заявив міністр фінансів Австрії Магнус Бруннер.

Влада Австрії вважає важливою допомогу Україні і має намір збільшити свій внесок у підтримку, зазначив він.

"Таким чином, ми висловлюємо нашу солідарність із населенням та робимо стійкий внесок у стабільність у Європі", - пояснив Бруннер.

Відповідну заяву австрійський міністр зробив у рамках зустрічі з головою Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) Оділь Рено-Бассо.

Переговори сторін відбулися на полях кліматичного саміту ООН у Єгипті.

Раніше Австрія заявила, що рішення про передачу заморожених російських активів для допомоги Україні має бути ухвалене в судовому порядку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Австрія
NEWS
Окупанти відходять? Що відбувається в Херсоні та області
Окупанти відходять? Що відбувається в Херсоні та області
DAILY
Перезавантаження Конгресу. Як пройшли вибори в США і чого чекати Україні від партії Трампа
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Перезавантаження Конгресу. Як пройшли вибори в США і чого чекати Україні від партії Трампа