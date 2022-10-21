Австрія виступає за передачу Україні російських активів після рішення суду

Рішення про передачу заморожених російських активів для допомоги Україні має бути прийнято в судовому порядку, питання також обговорюється на рівні міністрів юстиції Євросоюзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву канцлера Австрії Карла Нехаммера, яку приводить видання OE24.