Неймовірні мариновані баклажани, що нагадують гриби: ідеальний рецепт закуски

Мариновані баклажани, які за смаком нагадують гриби - ідеальна закуска, яку має приготувати кожен. Готується легко та швидко, а результат здивує навіть найвибагливіших гурманів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на YouTube-канал "Смаколики Юлі".
Інгредієнти:
Спосіб приготування
Спочатку потрібно почистити баклажани, нарізати кубиками, посолити та залиши на 30 хвилин. Після цього злийте рідину.
Розігрійте сковорідку з олією та обсмажте баклажани, постійно помішуючи до готовності. Вони мають бути рум’яні, як смажені гриби.
Цибулю очистіть і наріжте півкільцями. Для маринаду закип’ятіть воду, додайте сіль, цукор, лавровий лист, перець горошком, оцет і доведіть суміш до кипіння.
У миску викладіть шарами баклажани й цибулю та залийте гарячим маринадом.
Коли вони охолонуть, то переклади в контейнер, зверху поставте невеликий вантаж і зберігайте у холодильнику 2 дні. Після цього мариновані баклажани можна їсти.
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