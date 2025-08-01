Неймовірні мариновані баклажани, що нагадують гриби: ідеальний рецепт закуски

Мариновані баклажани: простий рецепт

Інгредієнти:

баклажани - 1 кг

сіль - 5 г та 1 ч.л для маринування

олія соняшникова - 40 мл

цибуля ріпчаста - 2 шт.

вода - 75 мл

цукор - 1 ст.л

оцет 9% - 40 мл

перець чорний горошок - 6 г

лавровий лист - 1 шт.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно почистити баклажани, нарізати кубиками, посолити та залиши на 30 хвилин. Після цього злийте рідину.

Приготування маринованих баклажанів (фото: кадр з відео)

Розігрійте сковорідку з олією та обсмажте баклажани, постійно помішуючи до готовності. Вони мають бути рум’яні, як смажені гриби.

Обсмаження на сковороді баклажанів (фото: кадр з відео)

Цибулю очистіть і наріжте півкільцями. Для маринаду закип’ятіть воду, додайте сіль, цукор, лавровий лист, перець горошком, оцет і доведіть суміш до кипіння.

У миску викладіть шарами баклажани й цибулю та залийте гарячим маринадом.

Приготування маринованих баклажанів (фото: кадр з відео)

Коли вони охолонуть, то переклади в контейнер, зверху поставте невеликий вантаж і зберігайте у холодильнику 2 дні. Після цього мариновані баклажани можна їсти.

Мариновані баклажани, які на смак як гриби (фото: кадр з відео)