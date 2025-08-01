Невероятные маринованные баклажаны, напоминающие грибы: идеальный рецепт закуски

Маринованные баклажаны, которые по вкусу напоминают грибы - идеальная закуска, которую должен приготовить каждый. Готовится легко и быстро, а результат удивит даже самых требовательных гурманов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на YouTube-канал "Смаколики Юлі".
Ингредиенты:
Способ приготовления
Сначала нужно почистить баклажаны, нарезать кубиками, посолить и оставить на 30 минут. После этого слейте жидкость.
Разогрейте сковородку с маслом и обжарьте баклажаны, постоянно помешивая до готовности. Они должны быть румяные, как жареные грибы.
Лук очистите и нарежьте полукольцами. Для маринада вскипятите воду, добавьте соль, сахар, лавровый лист, перец горошком, уксус и доведите смесь до кипения.
В миску выложите слоями баклажаны и лук и залейте горячим маринадом.
Когда они остынут, то переложи в контейнер, сверху поставьте небольшой груз и храните в холодильнике 2 дня. После этого маринованные баклажаны можно есть.
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