Невероятные маринованные баклажаны, напоминающие грибы: идеальный рецепт закуски
Маринованные баклажаны, которые по вкусу напоминают грибы - идеальная закуска, которую должен приготовить каждый. Готовится легко и быстро, а результат удивит даже самых требовательных гурманов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на YouTube-канал "Смаколики Юлі".
Маринованные баклажаны: простой рецепт
Ингредиенты:
- баклажаны - 1 кг
- соль - 5 г и 1 ч.л для маринования
- масло подсолнечное - 40 мл
- лук репчатый - 2 шт.
- вода - 75 мл
- сахар - 1 ст.л
- уксус 9% - 40 мл
- перец черный горошек - 6 г
- лавровый лист - 1 шт.
Способ приготовления
Сначала нужно почистить баклажаны, нарезать кубиками, посолить и оставить на 30 минут. После этого слейте жидкость.
Приготовление маринованных баклажанов (фото: кадр из видео)
Разогрейте сковородку с маслом и обжарьте баклажаны, постоянно помешивая до готовности. Они должны быть румяные, как жареные грибы.
Обжарка на сковороде баклажанов (фото: кадр из видео)
Лук очистите и нарежьте полукольцами. Для маринада вскипятите воду, добавьте соль, сахар, лавровый лист, перец горошком, уксус и доведите смесь до кипения.
В миску выложите слоями баклажаны и лук и залейте горячим маринадом.
Приготовление маринованных баклажанов (фото: кадр из видео)
Когда они остынут, то переложи в контейнер, сверху поставьте небольшой груз и храните в холодильнике 2 дня. После этого маринованные баклажаны можно есть.
Маринованные баклажаны, которые на вкус как грибы (фото: кадр из видео)
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