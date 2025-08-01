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Невероятные маринованные баклажаны, напоминающие грибы: идеальный рецепт закуски

Пятница 01 августа 2025 07:45
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Невероятные маринованные баклажаны, напоминающие грибы: идеальный рецепт закуски Рецепт маринованных баклажанов, которые на вкус как грибы (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Маринованные баклажаны, которые по вкусу напоминают грибы - идеальная закуска, которую должен приготовить каждый. Готовится легко и быстро, а результат удивит даже самых требовательных гурманов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на YouTube-канал "Смаколики Юлі".

Маринованные баклажаны: простой рецепт

Ингредиенты:

  • баклажаны - 1 кг
  • соль - 5 г и 1 ч.л для маринования
  • масло подсолнечное - 40 мл
  • лук репчатый - 2 шт.
  • вода - 75 мл
  • сахар - 1 ст.л
  • уксус 9% - 40 мл
  • перец черный горошек - 6 г
  • лавровый лист - 1 шт.

Способ приготовления

Сначала нужно почистить баклажаны, нарезать кубиками, посолить и оставить на 30 минут. После этого слейте жидкость.

Невероятные маринованные баклажаны, напоминающие грибы: идеальный рецепт закускиПриготовление маринованных баклажанов (фото: кадр из видео)

Разогрейте сковородку с маслом и обжарьте баклажаны, постоянно помешивая до готовности. Они должны быть румяные, как жареные грибы.

Невероятные маринованные баклажаны, напоминающие грибы: идеальный рецепт закускиОбжарка на сковороде баклажанов (фото: кадр из видео)

Лук очистите и нарежьте полукольцами. Для маринада вскипятите воду, добавьте соль, сахар, лавровый лист, перец горошком, уксус и доведите смесь до кипения.

В миску выложите слоями баклажаны и лук и залейте горячим маринадом.

Невероятные маринованные баклажаны, напоминающие грибы: идеальный рецепт закускиПриготовление маринованных баклажанов (фото: кадр из видео)

Когда они остынут, то переложи в контейнер, сверху поставьте небольшой груз и храните в холодильнике 2 дня. После этого маринованные баклажаны можно есть.

Невероятные маринованные баклажаны, напоминающие грибы: идеальный рецепт закускиНевероятные маринованные баклажаны, напоминающие грибы: идеальный рецепт закускиМаринованные баклажаны, которые на вкус как грибы (фото: кадр из видео)

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