Невероятные маринованные баклажаны, напоминающие грибы: идеальный рецепт закуски

Маринованные баклажаны, которые по вкусу напоминают грибы - идеальная закуска, которую должен приготовить каждый. Готовится легко и быстро, а результат удивит даже самых требовательных гурманов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на YouTube -канал "Смаколики Юлі".

Маринованные баклажаны: простой рецепт

Ингредиенты:

баклажаны - 1 кг

соль - 5 г и 1 ч.л для маринования

масло подсолнечное - 40 мл

лук репчатый - 2 шт.

вода - 75 мл

сахар - 1 ст.л

уксус 9% - 40 мл

перец черный горошек - 6 г

лавровый лист - 1 шт.

Способ приготовления

Сначала нужно почистить баклажаны, нарезать кубиками, посолить и оставить на 30 минут. После этого слейте жидкость.

Приготовление маринованных баклажанов (фото: кадр из видео)

Разогрейте сковородку с маслом и обжарьте баклажаны, постоянно помешивая до готовности. Они должны быть румяные, как жареные грибы.

Обжарка на сковороде баклажанов (фото: кадр из видео)

Лук очистите и нарежьте полукольцами. Для маринада вскипятите воду, добавьте соль, сахар, лавровый лист, перец горошком, уксус и доведите смесь до кипения.

В миску выложите слоями баклажаны и лук и залейте горячим маринадом.

Приготовление маринованных баклажанов (фото: кадр из видео)

Когда они остынут, то переложи в контейнер, сверху поставьте небольшой груз и храните в холодильнике 2 дня. После этого маринованные баклажаны можно есть.

Маринованные баклажаны, которые на вкус как грибы (фото: кадр из видео)