Неймовірна насолода: готуємо смачні макові вареники з ніжним сиром

Вареники з маком - традиційна страва української кухні, яку часто готують до свят. Для приготування використовують просте тісто, в яке додають мак.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram-сторінку фудблогера Марії Чуй.
Інгредієнти:
Спосіб приготування
Щоб замісити тісто, то просіяне борошно потрібно додати мак, цукор, одне яйце та воду. Замісіть мʼяке тісто, накрийте і залишіть на 20-30 хвилин.
Для начинки змішайте сир, одне яйце та цукор за смаком.
Після цього розкачайте тісто, виріжте кружечки, викладіть начинку та сформуйте вареники.
Варіть в киплячій воді. Після того, як випливли, варіть ще 3-4 хвилини
