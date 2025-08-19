RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Невероятное наслаждение: готовим вкусные маковые вареники с нежным творогом

Рецепт вкусных вареников с маком (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Вареники с маком - традиционное блюдо украинской кухни, которое часто готовят к праздникам. Для приготовления используют простое тесто, в которое добавляют мак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram-страницу фудблогера Марии Чуй.

Рецепт вареников с маком

Ингредиенты:

  • мука - 225 г
  • сахар - 1 ст.л
  • яйца - 2 шт.
  • вода - 80 мл
  • творог - 300 г
  • сахар - по вкусу

Способ приготовления

Чтобы замесить тесто, в просеянную муку нужно добавить мак, сахар, одно яйцо и воду. Замесите мягкое тесто, накройте и оставьте на 20-30 минут.

Для начинки смешайте творог, одно яйцо и сахар по вкусу.

После этого раскатайте тесто, вырежьте кружочки, выложите начинку и сформируйте вареники.

Приготовление вареников с маком (фото: кадр из видео)

Варите в кипящей воде. После того, как выплыли, варите еще 3-4 минуты

Вареники с маком (фото: кадр из видео)

Вас может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
Рецептывареники