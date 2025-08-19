Невероятное наслаждение: готовим вкусные маковые вареники с нежным творогом

Рецепт вареников с маком

Ингредиенты:

мука - 225 г

сахар - 1 ст.л

яйца - 2 шт.

вода - 80 мл

творог - 300 г

сахар - по вкусу

Способ приготовления

Чтобы замесить тесто, в просеянную муку нужно добавить мак, сахар, одно яйцо и воду. Замесите мягкое тесто, накройте и оставьте на 20-30 минут.

Для начинки смешайте творог, одно яйцо и сахар по вкусу.

После этого раскатайте тесто, вырежьте кружочки, выложите начинку и сформируйте вареники.

Приготовление вареников с маком (фото: кадр из видео)

Варите в кипящей воде. После того, как выплыли, варите еще 3-4 минуты

Вареники с маком (фото: кадр из видео)