Неймар розплакався після найбільшої поразки у кар’єрі: фото і відео

Доленосний матч

В рамках 20-го туру чемпіонату Бразилії "Сантос", який посідає 15-те місце в турнірній таблиці, приймав "Васко да Гама" - команду, що перебувала в зоні вильоту. Неймар вийшов на поле з капітанською пов’язкою.

Попри розгромний рахунок, 33-річний футболіст віддав дві ключові передачі та отримав жовту картку.

Ця гра стала першою в історії, коли "Сантос" пропустив шість голів на власному стадіоні у матчі бразильської Серії А, а для Неймара - найболючішою в його 16-річній професійній кар'єрі.

Адже раніше найбільший програш був з різницею не більше чотирьох голів.

Емоційна реакція

Одразу після фінального свистка, засмучений Неймар не зміг приховати емоцій і розплакався на полі. Коментуючи гру, він висловив своє глибоке розчарування.

"Мені соромно, я повністю розчарований нашою грою. Вболівальники мають повне право протестувати, звичайно, без застосування насильства. Якщо вони хочуть лаятися та ображати нас, то вони мають рацію. Наша поведінка на полі була жахливою", - заявив Неймар.

"Я ніколи в житті такого не переживав. Сльози були від гніву, від усього. На жаль, я не можу допомогти всім", - додав бразилець.

"Я думаю, що сьогодні всім потрібно піти додому та подумати про те, чим вони хочуть займатися", - підсумував футболіст.

Наслідки поразки

Після розгромної поразки клуб "Сантос" прийняв радикальне рішення, звільнивши головного тренера Клебера Ксав’єра, який очолив команду лише у квітні. Під його керівництвом клуб виграв лише п’ять із 15 матчів.

"Сантос” залишається лише на дві позиції вище зони вильоту. Наступний матч команда проведе 24 серпня проти "Баїї". Неймар не зможе взяти участь у цій грі через дискваліфікацію.